Байден на саміті у Мадриді: Путін отримає саме те, чого не хоче

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагався зруйнувати НАТО, але отримає те, чого не хотів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

"Путін гадав, що зможе зруйнувати Трансатлантичний Альянс. Він намагався послабити нас. Він чекав, що наша рішучість звалиться. Але він отримує саме те, чого не хотів" , - сказав Байден під час брифінгу у Мадриді.

Він наголосив, що країни-союзниці «згуртовані як ніколи», а з Фінляндією та Швецією Альянс стане сильнішим, ніж будь-коли був.

"Він хотів фінляндизації НАТО. Він досяг натоїзації Фінляндії" , — сказав американський президент.

29 червня НАТО офіційно запросила Швецію та Фінляндію до Альянсу. За день до цього Туреччина, Фінляндія та Швеція підписали тристоронній меморандум про взаєморозуміння.

Путін погрожує «заходами у відповідь» на появу військової інфраструктури Північноатлантичного альянсу у Фінляндії та Швеції.