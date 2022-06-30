РосЗМІ: президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського

Президент Індонезії Джоко Відодо під час візиту до Російської Федерації передав президенту Володимиру Путіну послання українського лідера Володимира Зеленського, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

За підсумками зустрічі з Путіним на брифінгу Відодо заявив, що передав йому послання Зеленського. Деталі послання не розкриваються.

Крім того, Відодо наголосив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між лідерами Росії та України.

Нагадаємо, напередодні під час візиту до України стало відомо, що Відодо запропонував Зеленському передати послання Путіну, щоб спробувати допомогти мирним переговорам. Він також говорив, що переконуватиме російського президента припинити бойові дії в Україні.

Раніше Зеленський побачив позитив у тому, що Росія недооцінювала Україну на різних рівнях, оскільки інакше підготовка до війни могла бути масштабнішою.