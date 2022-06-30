Мер: окупанти Мелітополя запустять пасажирський поїзд до Криму

У п'ятницю, 1 липня, з окупованого Мелітополя Запорізької області планується відправка пасажирського поїзда до Джанкоя в окупованому Криму, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив в ефірі телемарафону законний мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти оголошують про те, що з 1 липня запустять потяг із Мелітополя до Джанкою. Вони вирішили запустити пасажирський потяг, щоб живим щитом прикриватися, адже використовують залізницю для перевезення військової техніки" , — пояснив він.

Крім того, Федоров нагадав, що раніше партизани у Мелітополі підірвали російський бронепоїзд та рейки.

На початку червня окупанти відправили з Мелітополя до захопленого Криму перший потяг з українським зерном.