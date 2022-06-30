У Держдепартаменті США відреагували на визнання Сирією "ЛДНР"

Державний департамент США засудив визнання Сирією так званих "ДНР" та "ЛНР", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс у Twitter.

"Визнання режимом Асада так званих Луганської та Донецької "народних республік" показує спільну ізоляцію режиму та президента Путіна" , - написав він.

Прайс зазначив, що широка міжнародна спільнота не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сирії маэ намір визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Президент Володимир Зеленський заявив, що у такому разі жодних стосунків України із Сирією не буде.

Після цього в МЗС заявили про розрив дипломатичних відносин з Сирією та запровадження торговельне ембарго.