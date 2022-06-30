ОВА: у Полтавській області заборонили салюти та іншу піротехніку

У Полтавській області заборонили продавати і використовувати салюти та іншу піротехніку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

За його словами, з сьогоднішнього дня в Полтавській області заборонено продавати і використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг. Заборона діятиме до завершення воєнного стану.

"Коли йде війна, "гучні" розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та жителі Полтавщини наслухалися таких звуків" , - додав він.

Нагадаємо, раніше феєрверки заборонили в Одесі та Києві.

А у Верховній раді навіть хочуть запровадити заборону на піротехніку на законодавчому рівні.