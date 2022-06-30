ОВА: у Полтавській області заборонили салюти та іншу піротехніку
У Полтавській області заборонили продавати і використовувати салюти та іншу піротехніку, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.
За його словами, з сьогоднішнього дня в Полтавській області заборонено продавати і використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг. Заборона діятиме до завершення воєнного стану.
"Коли йде війна, "гучні" розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та жителі Полтавщини наслухалися таких звуків", - додав він.
Нагадаємо, раніше феєрверки заборонили в Одесі та Києві.
А у Верховній раді навіть хочуть запровадити заборону на піротехніку на законодавчому рівні.