Британського посла викликали в МЗС Росії через слова Джонсона про Путіна

Британського посла Дебору Броннерт викликали до Міністерства закордонних справ Росії через висловлювання керівництва країни на адресу російського президента Володимира Путіна, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє російський МЗС.

"30 червня до МЗС Росії була викликана посол Великобританії в Москві Д. Броннерт. Їй був виражений рішучий протест у зв'язку з відверто хамськими висловлюваннями керівництва Великобританії щодо Росії, її лідера і офіційних представників органів влади, а також російського народу" , - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше британський прем'єр Борис Джонсон назвав російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці (Полтавська область) демонстрацією варварства Путіна.

А на саміті НАТО в Мадриді він назвав Путіна "прикладом токсичної маскулінності".