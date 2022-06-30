Bloomberg: Україна розглядає можливість реструктуризації боргу

Україна вивчає можливість реструктуризації боргу на тлі обмежених джерел фінансування бюджету в умовах війни, проте рішення не очікується до кінця літа, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg з посиланням на трьох осіб, знайомих з обговореннями.

Наразі розглядається кілька сценаріїв, але рішення не очікується до кінця літа, розповіли агентству двоє джерел. Міжнародний валютний фонд консультує владу та дійснює аналіз фінансової та боргової ситуації в Україні.

За словами співрозмовників агентства, один із варіантів, який розглядає Україна, передбачає так званий "запит на згоду", тобто запит від емітента на погодження власником облігацій внесення змін до умов випущених цінних паперів. Інший варіант передбачає використання заморожених російських активів як застави, хоча юридична життєздатність такої ідеї незрозуміла, зауважили співрозмовники.

Співробітники МВФ спілкувалися з українською владою від початку повномасштабного вторгнення і продовжують це робити зараз, зазначив речник фонду, не коментуючи безпосередньо питання щодо можливості реструктуризації боргу. У Мінфіні України від коментарів відмовилися.

Реструктуризація облігацій України заради зниження боргового тягаря допоможе гарантувати, що фінансування від союзників у сфері оборони та гуманітарної допомоги не спрямовуватиметься на погашення власникам облігацій.

Нагадуємо:

У своєму звіті про фінстабільність НБУ зазначав, що наразі обговорюється можливість надання для України "канікул" для виплат за зовнішнім боргом.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що графік виплат по зовнішньому боргу не є складним у цьому році, тому Україна має всі можливості навіть у військовий час обслуговувати його погашення.

Він наголошував, що уряд хоче бути відповідальними щодо зовнішніх боргів та не розглядає їхню реструктуризацію.