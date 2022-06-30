Гайдай: окупанти перебувають на околицях Лисичанська, але у місті боїв немає

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни знаходяться на околицях Лисичанська, але в місті боїв немає, повідомляє Новое время.

"Вони на околицях. Усередині міста вуличні бої не йдуть" , - повідомив він у Telegram.

Він додав, що російська пропаганда вже заявила, що контролює місто та оточила його, але це брехня. Також Гайдай зазначив, що окупанти продовжують знищувати місто та обстрілюють його з кількох напрямків.

При цьому глава ОВА зазначив, що Лисичанськ легше обороняти, ніж Сєвєродонецьк через особливості місцевості.

"Єдине, що можна констатувати — росіян, даруйте, дофігища просто. Вони лізуть з усіх щілин. Техніки та артилерії неймовірна кількість" , — каже він.

Гайдай додав, що евакуація з міста неможлива, а окупанти розстрілюють гуманітарні центри. ОВА рекомендує місцевим жителям перебувати у укриттях постійно.

Раніше у Генштабі повідомляли, що українські захисники не планують відступу від Лисичанська. При цьому окупанти проводять штурм у районі Лисичанського нафтопереробного заводу, мають частковий успіх, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.