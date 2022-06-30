ОК "Південь": російський бойовий гелікоптер впав у море в районі Зміїного

Українські захисники збили бойовий гелікоптер окупантів Ка-52, також відомий як Алігатор, в районі острова Зміїний у середу, 29 червня, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook.

"Напередодні один із чотирьох вертольотів, ймовірно, Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем" , — йдеться у повідомленні.

За даними командування, окупанти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але «гелікоптер запросив посадку на борту Москви».

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив, що російський гелікоптер був збитий українськими силами.

"Ще про Змієбаївку? Добре. При звільненні острова, окрім іншого „заліза“, було знищено і ворожий вертоліт. Дякую ЗСУ" , - написав він у Telegram.

30 червня в оперативному командуванні Південь повідомили, що після потужних ударів ЗСУ російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону на двох швидкісних катерах і, ймовірно, залишили острів.

Зазначається, що острів Зміїний все ще димить, на ньому відбуваються вибухи.

У Міністерстві оборони РФ підтвердили дані про ганебну втечу своїх військових з острова Зміїний і назвали це «жестом доброї волі», щоб не визнавати: окупанти були змушені піти на такий крок через удари ЗСУ.