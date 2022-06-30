Суд у Гаазі видав ордер на арешт трьох учасників війни в Грузії у 2008 році

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт трьох колишніх чиновників так званої Південної Осетії у межах розслідування війни Росії проти Грузії 2008 року, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Колегія із трьох суддів МКС тижнем раніше на основі клопотання прокурора Суду визнала існування достатніх підстав для того, що троє підозрюваних у справі про російсько-грузинську війну 2008 року можуть нести відповідальність за воєнні злочини.

Йдеться про Міхаїла Міндзаєва (колишній очільник "МВС Південної Осетії"), Гамлета Гучмазова ("начальник СІЗО МВД") та Давіда Санакоєва ("уповноважений президента Південної Осетії з прав людини").

Їх звинувачують у причетності до епізодів викрадення цивільних етнічних грузин на території так званої Південної Осетії під час війни, яких помістили під варту, тримали у тяжких умовах у слідчому ізоляторі й піддавали жорстокому поводженню.

Після цього Росія і так звана влада так званої Південної Осетії використовувала затриманих цивільних для обміну полоненими, через що вони були змушені покинути свої домівки

Палата попереднього розгляду доручила секретарю Міжнародного кримінального суду Пітеру Льюїсу підготувати запит про співробітництво для затримання й приведення до суду підозрюваних.