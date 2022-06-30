Президент РФ Володимир Путін вважає, що Росія має багато однодумців, але вони бояться підняти голови і сказати про це вголос, повідомляє Українська правда.

Про це пише російське видання "РИА Новости".

"Догматизм, тягар минулого, небажання дивитися правді в очі неминуче підвищують ризик подальших непродуманих імпульсивних дій із боку Заходу.

Але ця ситуація відкриває для Росії наших однодумців у світі, а ви знаєте, що таких однодумців у нас дуже багато. Дехто бояться, щоправда, і голову підняти, і сказати про це вголос.

Їх багато, цих однодумців: держав, покупців, безліч народів, які хочуть йти власною дорогою, заснованої на принципах справжньої багатосторонності".

Путін вважає, що ті, про кого він говорить, думають із Росією "приблизно в однаковому режимі" і думають так само, як і РФ.