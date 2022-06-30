В ОК "Південь" розповіли, коли захисники України зможуть повернутися на Зміїний
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала можливість повернення захисників України на острів Зміїний після втечі звідти російських окупантів, повідомляє Новое время.
У коментарі телеканалу CNN у четвер, 30 червня, Гуменюк сказала, що обладнувати форпост на Зміїному острові ще зарано і що ЗСУ має закінчити розслідування результатів військової операції.
"Військова операція ще триває, ми маємо переконатися, що абсолютно всі рашисти залишили нашу землю серед моря і що там не залишилося жодних диверсантів, жодних „сюрпризів“… Ще попрацює розвідка, підрозділи", — заявила вона в етері всеукраїнського телемарафону.
За словами Гуменюк, після цього ухвалюватиметься рішення, чи доцільно захисникам України повертатися на острів:
«Те, що повернення підрозділів туди буде, ні в кого немає сумнівів. Але їхню доцільність саме в той момент переміщатися вирішуватиме військове командування, виходячи із загальної обстановки».
30 червня в оперативному командуванні Південь повідомили, що після потужних ударів ЗСУ російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону на двох швидкісних катерах і, ймовірно, залишили острів. Пізніше інформацію про втечу своїх військ підтвердили в міноборони країни-агресора.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що важливу роль у визволенні острова Зміїний відіграла українська САУ Богдана.
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що ЗСУ планують встановити безпосередній фізичний контроль над островом Зміїний.