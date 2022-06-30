Amnesty International представили розслідування бомбардування драмтеатру у Маріуполі

Бомбардування російськими військовими драматичного театру в Маріуполі, де ховалися мирні жителі, переважно жінки та діти, було цілеспрямованим. Окупанти чудово знали, що у будівлі не було військових, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать результати розслідування міжнародної правозахисної організації Amnesty International ".

Під час роботи над доповіддю експерти міжнародної організації опитали 53 очевидці.

Також дослідники проаналізували:

супутникові знімки;

дані радарів, зроблені безпосередньо перед атакою та відразу після неї;

верифікували фото- та відеоматеріали з архівів свідків та соціальних мереж,

досліджували два комплекти архітектурних планів театру.

Згідно з висновками розслідувачів, атаку на драматичний театр Маріуполя здійснили російські військові. Ймовірно, вони скинули з літака-винищувача дві 500 кілограмові бомби. Amnesty International зробила висновок, що російські військові, цілеспрямовано уразили театр, знаючи, що там ховаються сотні мирних жителів.

"Після кількох місяців ґрунтовного розслідування, аналізу супутникових знімків та опитування десятків очевидців ми дійшли висновку, що ця атака є беззаперечним воєнним злочином, і скоїли його російські військові" , — заявила генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар.

Точна кількість жертв досі не встановлена.

Докази, зібрані Amnesty International, вказують, що велика кількість людей, що ховалися в театрі, залишила укриття незадовго до нападу, у тому числі 14 і 15 березня, коли запрацювали "зелені коридори". А більшість тих, хто залишився у театрі, мали змогу перебувати у безпечніших зонах будівлі. Люди, які знаходилися на польовій кухні на вулиці та безпосередньо на сцені та в перших глядацьких лавах, швидше за все, отримали серйозні поранення та загинули.

Під час роботи зі свідками експерти дізналися імена чотирьох убитих: Михайло Гребенецький, Любов Свиридова, Олена Кузнєцова та Ігор Чистяков. Amnesty International зібрала докази щодо щонайменше 12 смертей, але багато тіл і досі залишаються не ідентифікованими.

На супутниковому знімку від 14 березня видно написи "діти" на площі біля театру

Руїни Маріупольського драмтеатру 10 квітня 2022 року

Супутникова фотографія зруйнованого Маріупольського теарту. MAXAR. 29 березня 2022 року

16 березня в Маріуполі російські окупанти скинули авіабомбу на Драматичний театр, який служив найбільшим укриттям для городян, які втратили житло через напад РФ. Тоді повідомлялося про загибель близько 300 людей. Згодом ЗМІ називали великі ймовірні цифри – до 600.

Російські окупанти мають намір відкрити сезон у зруйнованому Маріупольському драмтеатрі 10 вересня.