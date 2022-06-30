Аксьонов заявив про перенесення запуску поїзда з Криму в Херсон та Мелітополь

Росіяни перенесли запуск залізничного сполучення між окупованими ними Кримом, Херсоном та Мелітополем, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, пише РИА Новости.

Аксьонов повідомив про перенесення початку залізничного сполучення Криму з Херсоном та Мелітополем на пізніший термін через незавершені роботи з безпеки.

15 червня Аксьонов заявляв, що між Кримом та окупованими територіями Херсонської та Запорізької областей з 1 липня почне курсувати пасажирський потяг.