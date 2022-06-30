Трюдо анонсував передачу Україні 39 сучасних бронемашин

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в четвер оголосив про фіналізацію угоди щодо передачі Україні 39 броньованих машин бойової підтримки, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє CBC.

"Легкі броньовані машини, які ми направлятимемо (в Україну), дуже ефективні. Ми просто раді, що допомагаємо, і продовжимо вивчати можливості та реагувати на запити (України)", – сказав Трюдо журналістам за підсумками саміту НАТО.

Як пояснили в уряді Канади, броньовані машини, що передаються Україні, раніше призначалися для канадських збройних сил. У той же час ці поставки будуть компенсовані.

Транспортні засоби, які отримає українська сторона, обладнані туреллю та 25-міліметровою гарматою. Очікується, що вони прибудуть до України цього літа після того, як українські військові пройдуть необхідне тренування.

Окрім бронемашин, Збройні Сили України отримають шість камер високої роздільної здатності для безпілотників Bayraktar.

Попередній пакет військової допомоги в Україні Канада оголосила у середині червня за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України. Йшлося про передачу Києву 10 замінних стволів для гаубиць М777 вартістю 9 млн. канадських доларів (майже 7 млн. доларів США).

З початку повномасштабного вторгнення Росії надало Україні безпечну допомогу на суму 274 мільйони канадських доларів (212,5 мільйона доларів США), а саме гаубиці М777, понад 20 тисяч артилерійських боєприпасів та навчання українських військових.