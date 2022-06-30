Окупанти обстріляли дві громади Сумської області: випущено 20 мін

Війська противника з території РФ 30 Червня обстріляли кілька громад Сумської області з мінометів і кулеметів. На щастя, про поранених і загиблих не повідомляється.﻿ Про це, із посиланням на Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Так, опівдні росіяни обстріляли території Білопільської громади, зафіксовано 20 мінометних пострілів.

Також в районі обіду біля села Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксовано 15 кулеметних пострілів.