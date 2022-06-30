Кулеба обговорив експорт зерна з України із главою МЗС Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу поінформував главу українського МЗС Дмитра Кулебу про підсумки саміту країн НАТО в Мадриді. Про це, із посиланням на Twitter міністра закордонних справ України, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Крім того, дипломати обговорили перспективи експорту зерна з українських портів.
"Мевлют Чавушоглу висловив співчуття жертвам російського удару по Кременчуку. Також ми обговорили розблокування українського експорту продуктів харчування. Я докладно повідомив йому, що Росія краде зерно для продажу в треті країни. Він поінформував мене про підсумки саміту НАТО", - зазначив Кулеба.