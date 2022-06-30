Кулеба обговорив експорт зерна з України із главою МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу поінформував главу українського МЗС Дмитра Кулебу про підсумки саміту країн НАТО в Мадриді. Про це, із посиланням на Twitter міністра закордонних справ України, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Крім того, дипломати обговорили перспективи експорту зерна з українських портів.