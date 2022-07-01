Ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві: кількість жертв зросла
Під час пошуково-рятувальних робіт на місці попадання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в Миколаєві під завалами на сходовій клітці вчора ввечері, 30 червня, було виявлено тіло чоловіка.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Миколаївській області.
Таким чином, в результаті ракетного удару загинуло вісім осіб, ще шість громадян отримали травми різного ступеня тяжкості.
Роботи з розбору завалів тривають.
Нагадаємо, 29 червня, російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті атаки окупантів знищена п'ятиповерхівка.