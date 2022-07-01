Резніков: Канада передасть Україні камери для дронів і бронеавтомобілі
Канада передасть Україні бронеавтомобілі бойового забезпечення, а також камери з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar. Про це, із посиланням на Twitter Міністра оборони України Олексія Резнікова, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Глава українського оборонного відомства подякував своїй канадській колезі за підтримку і новий пакет військової допомоги.
"Чудові новини з Канади. Життєво важливе для України Новини-поставки броньованих машин бойового забезпечення і безпілотних камер. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору. Спасибі, Аніта Ананд", - заявив Резніков.