Резніков: Канада передасть Україні камери для дронів і бронеавтомобілі

Канада передасть Україні бронеавтомобілі бойового забезпечення, а також камери з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar.﻿ Про це, із посиланням на Twitter Міністра оборони України Олексія Резнікова, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Глава українського оборонного відомства подякував своїй канадській колезі за підтримку і новий пакет військової допомоги.