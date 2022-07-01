Названі втрати армії РФ при втечі з острова Зміїний

Українські військові точними ракетно-артилерійськими ударами по угрупованню військ РФ на острові Зміїний знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з катерів, причіп з дизель-генератором, радіолокаційну станцію і польовий склад боєприпасів.﻿ Про це, із посиланням на Facebook оперативного командування "Південь", пише Константин Широкун, РБК-Україна.

При відступі окупанти також підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" і над морем втратили вертоліт.

Імовірно, також при відступі проведено мінування місцевості, причалу і навколишніх вод біля острова.