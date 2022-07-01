ОК "Південь": ЗСУ в Херсонській області завдали авіаудару по ворогу

У Херсонській області в Білозерській громаді авіатори ЗСУ завдали парного вертолітного удару по скупченню живої сили і військової техніки ворога.﻿ Про це, із посиланням на Facebook оперативного командування "Південь", пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань ліквідовано 35 російських військових, два модернізованих танки Т-72Б3, а також чотири одиниці іншої броньованої техніки.