Австралія ввела санкції проти Кабаєвої, Патрушева і Путіних

Уряд Австралії включив у свої санкційні списки значну кількість російських політиків, бізнесменів і членів їх сімей, причетних до розв'язування війни проти України.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Австралії, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Під економічні обмеження потрапили 16 осіб, у тому числі глава Мінсільгоспу РФ Дмитро Патрушев, міністр транспорту Віталій Савельєв, а також гімнастка Аліна Кабаєва, бізнесмени Ігор і Михайло Путіни та ін.