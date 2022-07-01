Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня

З 1 липня в Україні зростуть пенсії та соціальні виплати, розмитнення авто знову стане платним, набуде чинності візовий режим із Росією, а для українських біженців у Польщі скасують безкоштовний проїзд, пише Анна Березина, РБК-Україна.

Список головних змін липня – у матеріалі нижче.

Виросте прожитковий мінімум та пенсії

У липні відбудеться планове підвищення прожиткового мінімуму з 2393 грн до 2058 грн, внаслідок чого зросте розмір соціальних виплат:

пенсій;

допомоги з безробіття;

аліментів;

декретних виплат;

допомоги одиноким матерям;

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

З 1 липня 2022 сума мінімальної пенсії за віком зросте на 93 грн і становитиме 2027 грн. Розмір максимальної пенсії з липня – 20270 грн.

Також підвищать пенсії шахтарям, сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника, особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам, жертвам нацистських репресій з інвалідністю та членам сімей померлих жертв, пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Повернення мит та ПДВ

Правила безмитного ввезення в Україну автомобілів та імпортних товарів, які діяли кілька місяців воєнного стану, скасовуються з 1 липня. Парламент ухвалив закон про поновлення оподаткування:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, які не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

При цьому від сплати пенсійних зборів буде звільнено легкові автомобілі з електродвигунами.

Візовий режим із РФ

З 1 липня набирає чинності постанова про запровадження візового режиму з Росією. Громадяни РФ не зможуть потрапити на територію України без дозвільних документів.

Передбачається, що у росіян буде можливість оформити візу в 8 містах своєї країни через центри VFS Global, але навіть її отримання не гарантуватиме в'їзду до України. Остаточне рішення про перетин кордону прийматимуть співробітники ДПСУ.

Нові умови автострахування

З липня Нацбанк збільшує суми лімітів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) для власників транспортних засобів. У зв'язку з цим можливим є підвищення тарифів страхових компаній при оформленні "автоцивілки".

Нові умови регулятора передбачають збільшення сум страхових виплат:

зі 130 до 160 тис. грн - при пошкодженні майна;

з 260 до 320 тис. грн - при заподіянні шкоди життю та здоров'ю (з розрахунку на одного потерпілого);

з 50 до 80 тис. грн – при оформленні "Європротоколу" у разі ДТП (без виклику Нацполіції).

Також з 1 липня всі дані під час оформлення поліса "Зелена карта" включатимуться до бази МТСБУ. Це дозволить користувачам дізнатися всю необхідну інформацію про страховку та знизить ймовірність шахрайства.

Зміну постачальника газу спростили

Нові правила з 1 липня торкнуться непобутових споживачів. Відповідно до спрощеного механізму, для укладання договору постачання природного газу з новим постачальником не потрібно буде надавати письмового дозволу на перехід, акт звірки або довідку від чинного постачальника із підтвердженням відсутності простроченої заборгованості.

Польща скасовує безкоштовний проїзд для українців

Громадяни України в Польщі з 1 липня користуватимуться залізничним транспортом на загальних умовах. Перестануть діяти безкоштовні квитки для українців у поїздах TLK та IC перевізника PKP Intercity.

Варто зазначити, що пільговий проїзд для біженців у Польщі запровадили з 26 лютого після повномасштабного вторгнення РФ. Упродовж кількох місяців українці мали змогу їздити у вагонах економ класу територією країни безкоштовно.

На початку літа правила змінилися. До 30 червня можна було використовувати безкоштовний квиток тільки при поїздках з та до прикордонних міст (Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув).

Заборона електронних сигарет у громадських місцях

З 11 липня набуде чинності заборона куріння приладів для нагріву тютюну в громадських місцях на рівні із сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.

До таких місць належать: кафе, ресторани, заклади охорони здоров'я, культури та спорту, освітні установи, будівлі та підприємства всіх форм власності, гуртожитки, дитячі майданчики, підземні переходи, вокзали та станції, зупинки транспорту, громадський транспорт та таксі, місця загального користування житлових будинків.

Порушення закону карається штрафами:

продаж тютюнових виробів неповнолітнім – 1020 грн (10,2 тис. грн за повторне порушення).

куріння електронних сигарет, кальянів у громадських місцях – 1 тис. грн (10 тис. грн за повторне порушення).

розміщення попільничок, куріння у кафе, барах, ресторанах (для власників закладів) – 3 тис. грн (15 тис. грн за повторне порушення).

Мовні норми для сайтів

Із 16 липня почнуть діяти нові положення закону про державну мову. Усі інтернет-ресурси мають запровадити україномовні версії.

Вебсайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки, які використовуються як інтернет-представництва суб'єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, повинні мати основну версію українською мовою, що завантажується за умовчанням.

Також усі товари з комп'ютерними програмами мають бути "локалізовані" для реалізації в Україні, тобто оснащені українським інтерфейсом. Це відноситься як до автомобілів, так і до електроніки та побутової техніки.

Отримати права водія стане складніше

24 липня в Україні зміниться порядок отримання посвідчення водія. Необхідно буде:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати свідоцтво, яке діє 1 рік;

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;

вибрати автошколу для практичної підготовки та пройти там навчання;

скласти внутрішній практичний іспит та отримати свідоцтво в автошколі, що діє 2 роки;

у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.

Крім того, для здачі теорії водіння в МВС розробили 250 нових питань, які адаптовані до європейського формату. До списку тестів також додали новий розділ "Панель управління".