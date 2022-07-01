ISW: втеча РФ зі Зміїного не припинить блокаду портів

Втеча російських військ з острова Зміїний трохи знизить тиск на українське узбережжя через відсутність в майбутньому на острові російської ППО і протикорабельних ракетних систем.﻿ Про це, із посиланням на ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

При цьому експерти Інституту вивчення війни відзначають, що сам відступ не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем в Криму і на заході Херсонської області, які все ще можуть наводитися на судна в українських портах.