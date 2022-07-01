Велика мережа АЗС прибирає ліміти на бензин і ДП: умови продажу
Мережа автозаправних станцій WOG прийняла рішення про скасування з 1 липня всіх лімітів на продаж автомобільного палива. Щоб мати можливість заправляти автомобіль без обмежень, у користувача повинна бути активована програма лояльності Pride - у вигляді мобільного додатку, або пластикової карти. Про це, із посиланням на Facebook компанії, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Також з липня власники картки Pride можуть купувати автомобільний газ за готівку та банківські картки на тих АЗС, де продаж пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок.
Дефіцит автомобільного палива в Україні почався незабаром після вторгнення РФ і викликаний цілеспрямованими ракетними ударами по Кременчуцькому НПЗ і великим нафтобазам по всій території країни.