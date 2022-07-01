Ракетний удар по Одеській області: кількість загиблих збільшилась

У результаті ракетного удару в селищі міського типу Білгород-Дністровського району зазнали руйнування багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку, є жертви.﻿

ОК "Південь" повідомляє﻿, що ракетний удар трьома ракетами Х-22 було завдано літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

Унаслідок удару частково зруйновано триповерхову і чотириповерхову будівлі бази відпочинку, а також дев'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє﻿﻿ ДСНС України.

Станом на 05:30 виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з-під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.

Оновлено. Станом на 8:30 18 людей загинуло, серед них 2 дитини. 30 – поранені, повідомляє заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.