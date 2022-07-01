Гайдай: Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив﻿, що війська РФ атакують Лисичанський нафтопереробний завод, утримуючи його частину.

"Окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу. Ворог марно намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу" , - зазначив він.

За словами голови ОВА, жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та будинках.

"Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об'єктів. Окрім будинків, полум'ям було охоплено і два торгові центри, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об'єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі близько 500 кв. м" , - додав він.

Гайдай також уточнив, що росіянам не вдається захопити автодорогу, яка дає сполучення з Бахмутом.

За даними Генштабу, окупанти за підтримки артилерії намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автодороги Лисичанськ — Бахмут.