Гайдай: Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що війська РФ атакують Лисичанський нафтопереробний завод, утримуючи його частину.
"Окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу. Ворог марно намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу", - зазначив він.
За словами голови ОВА, жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та будинках.
"Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об'єктів. Окрім будинків, полум'ям було охоплено і два торгові центри, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об'єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі близько 500 кв. м", - додав він.
Гайдай також уточнив, що росіянам не вдається захопити автодорогу, яка дає сполучення з Бахмутом.
За даними Генштабу, окупанти за підтримки артилерії намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автодороги Лисичанськ — Бахмут.