ФДМ запустив сервіс підтримки бізнесу, що орендує держмайно

Фонд держмайна створив платформу "Оренда.Допомога", на якій орендарі державного майна можуть зареєструвати заявку на отримання грошової допомоги від донорів та надати аргументацію в потребі такої підтримки, повідомляє ЛігаБізнес.

Донори зможуть через цифрову платформу обрати того, хто потребує допомоги, та надати фінансову допомогу бізнесу (повністю або частково сплатити за оренду державного майна). Для донорів є можливість вийти на зв'язок з підприємцями, які потребують підтримки, для уточнення деталей.

Благодійники самостійно обирають, кому саме вони хочуть надати допомогу, а також її розмір.

Фонд держмайна, зі свого боку, перевіряє та підтверджує чинність договорів оренди підприємцями, які заповнили анкету для отримання допомоги.

Фонд виступає модератором платформи, не впливаючи на розподіл чи надходження коштів.