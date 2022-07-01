Укрпошта припиняє працювати на окупованих територіях Херсонської області

Укрпошта згортає роботу на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Невиплачені пенсії акумулюватимуться на рахунках в Ощадбанку.﻿ Про це йдеться в повідомленні Херсонської міської ради, повідомляє Новое время.

"На жаль, це правда. Дирекція припиняє діяльність на окупованій території Херсонської області. Укрпошта трималася чотири місяці в умовах окупації. Виплачували людям пенсії та соціальну допомогу" , — ідеться в повідомленні ради.

Повідомляється, що з перших днів окупації місцевий підрозділ Укрпошти перестав отримувати грошове підкріплення на виплату пенсій.

"На зборах трудового колективу було оголошено про те, що Укрпошта більше не працюватиме на окупованих територіях Херсонської області. Відновлення роботи можливе лише за української влади" , — ідеться в повідомленні.

Пенсії не скасовуються - вони акумулюються на рахунках в Ощадбанку. Укрпошта обіцяє виплатити заборгованість з пенсій та соціальних допомог за весь період окупації.