НБУ за останній місяць продав рекордний обсяг валюти з резервів

НБУ за останній місяць продав рекордний обсяг валюти з резервів

Національний банк України (НБУ) протягом червня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 31,0 млн доларів і продав 3 987,3 млн доларів. Негативне сальдо досягло історичного максимуму – 3 956,3 млн доларів.﻿ Про це, із посиланням на дані НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

НБУ за останній місяць продав рекордний обсяг валюти з резервів

Усього з початку року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 1 977,0 млн доларів і продав 14 888,3 млн доларів. Негативне сальдо - 12 911,3 млн доларів.

НБУ за останній місяць продав рекордний обсяг валюти з резервів

Зазначимо, НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. За цим курсом НБУ продає валюту на міжбанку.

Новини

Популярні теми форуму

analytics