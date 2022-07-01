Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 1.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1577 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3736 (+10) од,

артилерійських систем – 796 (+6) од,

РСЗВ - 246 (+0) од, засобів ППО - 105 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 186 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 645 (+4),

крилатих ракет - 143 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2610 (+8) од,

спеціальної техніки - 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.