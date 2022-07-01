Орбан виступив за радикальне посилення обороноздатності Угорщини

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що, Угорщина прискорить свою програму розвитку оборони, повідомляє Європейська правда.

"Ми повинні радикально підвищити нашу обороноздатність" , - сказав Орбан.

Він знову наголосив, що Угорщина зацікавлена в якнайшвидшому припиненні війни в Україні.

За словами Віктора Орбана, поки що здається, що до фронту ще далеко, але якщо військова ситуація стрімко змінюватиметься, він буде наближатися до Угорщини все швидше, повідомляє Hirado.hu.

Він зазначив, що повернувся додому з саміту НАТО з розумінням того, що необхідно зміцнювати розвиток збройних сил. Має бути виконана дуже швидка робота з нарощування потенціалу. За словами прем'єр-міністра, необхідно знайти спосіб максимально зміцнити систему оборони Угорщини.