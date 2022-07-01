ОГП: 343 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 1 липня більше ніж 978 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За офіційною інформацією 343 дитини загинуло та понад 635 поранено. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 339, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

В ніч на 1 липня війська країни-агресора здійснили ракетний обстріл Бєлгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей - 4 та 17 років.

28-29 червня через обстріл окупантами цивільної інфраструктури Лисичанська загинула дівчинка 13 років.

У середу, 29 червня, внаслідок обстрілу ворогом с. Павлівка Донецької області поранено 5-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.