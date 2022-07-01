Міноборони Британії назвало причину втечі росіян зі Зміїного

В Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що російські окупаційні війська змушені були втекти з острова Зміїний через постійні удари ЗСУ, ні про який "жест доброї волі" не йдеться, повідомляє Новое время.

У зведенні британського відомства у Twitter йдеться, що протягом кількох тижнів українські сили завдавали ударів по російському гарнізону на острові із застосуванням ракет та ударних безпілотників.

Також вони використовували протикорабельні ракети, щоб зупинити російські військові кораблі, які намагаються поповнити запаси на острові.

"Росія, швидше за все, пішла зі Зміїного острова через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість для українських ударів, а не в якості "жесту доброї волі", як вона стверджує" , - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві звернули увагу на заяви російських сухопутних сил про захоплення села Привілля на північний захід від Лисичанська.

"Ймовірно, продовжуються інтенсивні бої за контрольну висоту навколо Лисичанського НПЗ" , - зазначається у повідомленні.

30 червня в оперативному командуванні Південь повідомили, що після потужних ударів ЗСУ російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону на двох швидкісних катерах і залишили острів.

У Міністерстві оборони РФ підтвердили дані про ганебну втечу своїх військових з острова Зміїний і назвали це "жестом доброї волі".