Уряд Ізраїлю очолив Яір Лапід

Уряд Ізраїлю очолив Яір Лапід

Лідер партії "Єш Атід" Яїр Лапід сьогодні офіційно став главою уряду Ізраїлю. Він обійматиме цю посаду до нових парламентських виборів, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Таким чином, тимчасовим прем'єром Лапід залишатиметься до 1 листопада. На цю дату призначено дострокові парламентські вибори (Кнесет 25-го скликання).

Відомо, що 30 червня в канцелярії глави уряду в Єрусалимі пройшла церемонія передачі влади від колишнього прем'єр-міністра Нафталі Беннета до Яїра Лапіда.

Після формальної церемонії Беннет та Лапід провели зустріч, під час якої обговорювалися основні актуальні питання безпеки та політики Ізраїлю.

Місцеві ЗМІ пишуть, що вже 3 липня, відбудеться перше засідання уряду на чолі з Яїром Лапідом.

Наступного тижня новий прем'єр-міністр вирушить у першу міжнародну поїздку як глава уряду. Він відвідає Францію, де зустрінеться із президентом Еммануелем Макроном.

Зазначимо, що останній рік Лапід обіймав посаду міністра закордонних справ у коаліційному уряді. На цій посаді він відповідав, зокрема, на слова глави російського МЗС Сергія Лаврова про нібито "єврейське походження Гітлера", а також першим із ізраїльських політиків безпосередньо засудив Росію за її вторгнення в Україну.

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