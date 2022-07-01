ДСНС: під завалами ТЦ у Кременчуці знайшли 28 фрагментів тіл

Під час розбору завалів на території ТЦ "Амстор" у Кременчуку, який зазнав ракетного обстрілу з боку РФ, виявили ще 6 фрагментів тіл. Про це повідомляє﻿ ДСНС.

З початку аварійно-рятувальних робіт виявлено 28 фрагментів тіл.

Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Нагадаємо, 27 червня Росія завдала ракетного удару по ТЦ у Кременчуку. Як заявив тоді Зеленський, в момент удару в ТЦ знаходилося близько тисячі людей. Удар не мав жодної стратегічної цінності для російської армії, додав президент.

СБУ повідомляла, що запуск ракет "Х-22" було здійснено із бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області РФ. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області.