США вперше обійшли Росію з експорту газу до Європи

У червні імпорт зрідженого природного газу (СПГ) зі США у країни Європи вперше в історії перевищив поставки з території Росії. Це сталося через рішення "Газпрому" скоротити експорт, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це написав голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Біроль у Twitter.

Як зазначив Біроль, недавнє різке скорочення Росією поставок природного газу в ЄС призвело до того, що червень став перший місяцем в історії, коли ЄС імпортує більше СПГ з США, ніж по трубопроводах з Росії.

"Падіння російської пропозиції вимагає зусиль щодо зниження попиту в ЄС, щоб підготуватися до суворої зими" , - додав Біроль.

Нагадаємо, в червні "Газпром" майже вдвічі зменшив поставки газу до Європи. Як заявив гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, своїми діями російська компанія дестабілізує ринок газу і намагається зірвати підготовку до опалювального сезону в ЄС.

За даними Ради економічного аналізу Франції, повна заборона на імпорт енергоресурсів з Росії може в середньому призвести до втрати валового національного доходу країн ЄС у розмірі 0,2-0,3%. Це становить 100 євро на дорослу людину.