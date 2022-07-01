Андрющенко: в Маріуполі знайшли ще одну братську могилу
В окупованому Маріуполі знайшли нову братську могилу, у якій поховано понад 100 загиблих. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, окупанти розбирають завали, але про перепоховання тіл не йдеться.
"Ексгумація фактично зупинена. Окупаційна влада настільки захопилася створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потроху перетворюються на постійні. Кальміуський район. Вул. Котляревська 8-а в двох кроках від "гуманітарного штабу" могили з квітня", - розповів Андрющенко.