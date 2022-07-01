Андрющенко: в Маріуполі знайшли ще одну братську могилу

В окупованому Маріуполі знайшли нову братську могилу, у якій поховано понад 100 загиблих﻿. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти розбирають завали, але про перепоховання тіл не йдеться.