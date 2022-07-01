Зеленський, Шмигаль і Стефанчук підписали заяву про членство України в ЄС

Керівники гілок влади підписали у Верховній раді спільну заяву задля досягнення стратегічної мети – членства України в ЄС, повідомляє Українська правда.

"Нам потрібно приготувати нашу країну до початку переговорів про членство в ЄС. Членство в ЄС це не геополітика, чи імплементація певної політичної волі, це особливі речі, переваги, які воно приносить кожній людині в Україні, кожній компанії, кожній державній інституції в Україні" - сказав президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній раді, на якому по відеозв’язку була присутня і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Багато рішень залежатиме від Верховної ради, від кожного депутата, від того, як ви, члени парламенту, готові працювати над цими рішеннями, як ви готові координувати свою роботу з урядом і дипломатами. Угода про асоціацію виконана на 63 %, 37% - це завдання для всіх нас" , - зазначив він.

Але, наголосив Зеленський, депутати мають зосередити свою роботу на розробці необхідних законопроєктів.

"Це не буде легко. Навіть якщо ви знаєте, що деякі з ваших рішень не будуть зустрічати оплесками, але це потрібні рішення з метою просування України на шляху вперед, ви маєте приймати такі рішення" , - заявив він.

Також Зеленський оголосив про підписання спільної заяви на знак єдності усіх гілок влади на шляху до членства в ЄС.

"Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом до єдності усіх гілок влади і доказом нашого прагнення досягти стратегічної мети, яка полягає у повноцінному членстві у Європейському Союзі" , - сказав Зеленський.

За його словами, підписання цієї заяви має таке ж значення, як підписання заявки на вступ до ЄС.

"Нам потрібно було 115 днів, щоб отримати статус кандидата у члени ЄС. Наш шлях до повноцінного членства не має тривати десятки років. Ми маємо пройти цей шлях настільки швидко, наскільки це можливо, і це залежить від нас, як швидко ми будемо рухатися. Ми повинні робити свою роботу бездоганно, щоб наші друзі в ЄС так само швидко схвалили ще одне історичне рішення" , - заявив Зеленський.

Заяву крім нього підписали також спікер Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, голова Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент прагнутиме ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року.