Облрада: мешканцям Київщини можуть оплатити нову квартиру

Мешканці Київської області, чиє житло було зруйноване ворожим снарядом, можуть отримати гроші на нову нерухомість. Це передбачено соціальною програмою "Нова оселя", яку затвердила Київська облрада, повідомляє Сьогодні.

Отже, програма передбачає викуп квартир для приблизно двох тисяч сімей упродовж 2022-2023 років.

Планується забезпечити тисячу сімей житлом цьогоріч і ще тисячу – наступного року.

Хто може взяти участь?

Програма розрахована на жителів Київщини, що втратили свої квартири через війну, а реєстри формуватимуть в порядку надходження заяв.

Пріоритет надається сім’ям загиблих внаслідок збройної агресії рф, а також:

багатодітним сім’ям;

особам, які втратили працездатність;

людям пенсійного віку;

людям з інвалідністю.

Станом на сьогодні, є можливість придбати нову квартиру у таких населених пунктах області: Березань, Біла Церква, Білогородка, Богуслав, Буча, Бровари, Гостомель, Глеваха, Ірпінь, Миронівка, Обухів, Погреби, Тарасівка, Чабани.

Як отримати кошти на житло?

Для цього потрібно подати відповідну заяву до органів місцевого самоврядування за місцем знаходження знищеного житла.

Документ має містити інформацію про те, що заявник та члени його родини ще не отримували будь-яких компенсацій за це житло.

Також до заяви потрібно додати:

Копію інформаційного повідомлення (заяву) про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації;

Копії документів, що посвідчують особу та громадянство України власника майна та членів сім’ї, які претендують на отримання квартири;

Належним чином завірену копію документа, що посвідчує право власності на майно, що знищене внаслідок бойових дій;

Копії реєстраційного номера облікової картки платника податків власника майна та членів сім’ї;

Копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в отриманні коштів для придбання житла.

Звіт за результатами обстеження, у якому зазначено, що будинок (квартира) підлягає повному або частковому демонтажу.

Витяг з переліку потенційно аварійно небезпечних об’єктів, які потребують невідкладних робіт щодо часткового або повного демонтажу.

Після цього відповідні органи розглянуть заяву і у разі ухвалення рішення про виплату коштів, людина має звернутися до банку із заявою про відкриття поточного рахунку зі спеціальним режимом використання.

Потім, реквізити рахунку передаються у департамент містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації, на цей рахунок і надійдуть гроші.

Вони можуть бути використані на придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках протягом півроку з дня зарахування.