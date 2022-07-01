"Енергоатом" не може передати МАГАТЕ дані із Запорізької АЕС

Голова "Енергоатома" Петро Котін заявив, що відомство не має можливості передати Міжнародному агентству з атомної енергії дані про ситуацію на Запорізькій АЕС через відключення Vodafone в Енергодарі, інші українські оператори зв'язку в місті теж не працюють, повідомляє Ділова столиця.

"В Енергодарі знову відключений Vodafone, у якого є контракт з МАГАТЕ на передачу даних із Запорізької АЕС. Як завжди, ці дані знаходяться на захищених серверах станції, але передати їх на сьогодні неможливо через відключений зв'язок" , — розповів він.

Усіх інших українських операторів у місті також відключили, додав Котін.

Керівник "Енергоатому" зазначив, що особливо не розраховує на розуміння або на швидку реакцію з боку МАГАТЕ на провокації окупантів на ЗАЕС, про підготовку яких нещодавно стало відомо.