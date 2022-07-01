СБУ: затримано росіянина, якого 2 роки розшукував Інтерпол

Служба безпеки України заявила﻿ про затримання росіянина, якого 2 роки розшукував Інтерпол.

Було встановлено, що росіянин переховується на території України, аби уникнути кримінальної відповідальності, від правоохоронців Литовської Республіки.

"Його оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками. Зловмисник намагався легалізуватись у Хмельницькому. Проте після того, як його задум провалився, він утік та "заліг" у Києві, де його і затримала СБУ" , - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється його можлива причетність до скоєння злочинів в Україні.