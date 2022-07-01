Єврокомісія: Інвестиції у відновлення треба поєднати з хвилею реформ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Верховній Раді по відеозв’язку заявила, що для максимізації впливу інвестицій у відновлення України потрібне їх поєднання з новою хвилею реформ, повідомляє Європейська правда.

Президентка Єврокомісії нагадала, що наступного понеділка разом із президентом Зеленським та прем’єр-міністром Шмигалем вона візьме участь у конференції з відновлення України у швейцарському Лугано.

"Ваш європейський шлях і відбудова країни будуть йти поруч. Україна буде в лідерах. Потрібні будуть великі інвестиції. Але щоб максимізувати їх вплив і зміцнити довіру бізнесу, інвестиції потрібно буде поєднати з новою хвилею реформ" , - заявила фон дер Ляєн.

Вона відзначила, що чималого прогресу вже вдалося досягти.

"Візьміть боротьбу з корупцією. Ви створили вражаючу антикорупційну машину. Але зараз цим установам потрібні зуби і потрібні люди на керівних посадах. Якнайшвидше мають бути призначені новий керівник САП та новий директор Національного антикорупційного бюро України" , - сказала вона.

Єврочиновниця нагадавши також про реформу Конституційного суду, необхідність прийняти законодавство щодо процедур відбору суддів, потребу зменшити надмірний вплив олігархів на економіку, а також прийняти закон про ЗМІ, який приведе українське законодавство у відповідність із чинними стандартами ЄС.

"Звичайно, реформи завжди потребують часу. Так працюють усі наші демократії. І, наприклад, ніхто не очікує, що Україна заповнить усі посади у ваших нових інституціях, тоді як багато ваших найкращих і найрозумніших воюють на фронті. Але українська демократія має бути на правильному шляху. Ви вже показали, що можете приймати важливі закони, навіть коли війна ще триває" , - зазначила президентка Єврокомісії.