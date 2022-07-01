НАТО: Росія не має достатньо сил для вторгнення в Молдову

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що Росія поки не представляє загроз для Молдови. Вона не має достатньо ресурсів для вторгнення з боку Придністров'я, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За його словами, війна в Україні перейшла на стадію виснаження, тому Росія не зможе розв'язати ще один військовий конфлікт. У НАТО впевнені, що поки для Молдови немає причин для занепокоєння.

"У Російської Федерації немає військового потенціалу, а є елементи тиску, дестабілізації, заяв і погроз Дмитра Медведєва" , - сказав Джоане.

Він додав, що НАТО продовжить відігравати певну стабілізуючу роль в регіоні. Джоане закликав Молдову "отримати вигоду" з цього.

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що загрози атаки РФ поки немає, але ніхто не знає, що буде через півроку. При цьому в Молдові заговорили про посилення армії і закупівлю більш сучасного озброєння.