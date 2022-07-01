Верховна Рада призначила нового омбудсмена

У п’ятницю, 1 липня парламент підтримав призначення народного депутата Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

За кандидатуру Лубінця проголосувало 250 народних депутатів.

Результати голосування за фракціями: