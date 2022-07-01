Верховна Рада призначила нового омбудсмена

Верховна Рада призначила нового омбудсмена
Фото: sluga-narodu.com

У п’ятницю, 1 липня парламент підтримав призначення народного депутата Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

За кандидатуру Лубінця проголосувало 250 народних депутатів.

Результати голосування за фракціями: 

  • Слуга народу - 181
  • ЄС - 0
  • Батьківщина - 10
  • Платформа за життя та мир - 14
  • За майбутнє – 9
  • Голос - 8
  • Довіра - 12
  • Відновлення України – 3
  • Позафракційні – 13.

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