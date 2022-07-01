Верховна Рада призначила нового омбудсмена
У п’ятницю, 1 липня парламент підтримав призначення народного депутата Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
За кандидатуру Лубінця проголосувало 250 народних депутатів.
Результати голосування за фракціями:
- Слуга народу - 181
- ЄС - 0
- Батьківщина - 10
- Платформа за життя та мир - 14
- За майбутнє – 9
- Голос - 8
- Довіра - 12
- Відновлення України – 3
- Позафракційні – 13.