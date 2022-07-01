Баканов: СБУ почала розслідування ракетного удару по Одещині

Служба безпеки України невідкладно розпочала розслідування ракетних обстрілів цивільних об'єктів на Одещині, на місці воєнного злочину окупантів уже працюють слідчі СБУ, повідомив﻿ глава СБУ Іван Баканов.

Зазначається, що ракетний удар по дев'ятиповерховому житловому будинку та двох базах відпочинку у Білгород-Дністровському районі було завдано трьома ракетами Х-22, випущеними літаком стратегічної авіації Ту-22. Вже підтверджено загибель щонайменше 19 осіб. Серед них – дві дитини.

Госпіталізовано 38 осіб, з яких – шестеро дітей та вагітна жінка. Одна дитина, яку дістали з-під завалів, перебуває у комі. Ще 8 звернулися по медичну допомогу. З-під завалів врятовано 8 людей.

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під'їзд. Рятувальні роботи тривають.

"Окупанти не можуть перемогти на полі бою, тож вдаються до підлого вбивства мирного населення. Після того як ворога вибили з острова Зміїний, він вирішив відповісти цинічним обстрілом цивільних об’єктів" , - повідомив він.

Баканов додав, що СБУ докладе всіх зусиль, аби всі причетні до цього воєнного злочину понесли найсуворіше покарання.