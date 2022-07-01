Баканов: СБУ почала розслідування ракетного удару по Одещині
Служба безпеки України невідкладно розпочала розслідування ракетних обстрілів цивільних об'єктів на Одещині, на місці воєнного злочину окупантів уже працюють слідчі СБУ, повідомив глава СБУ Іван Баканов.
Зазначається, що ракетний удар по дев'ятиповерховому житловому будинку та двох базах відпочинку у Білгород-Дністровському районі було завдано трьома ракетами Х-22, випущеними літаком стратегічної авіації Ту-22. Вже підтверджено загибель щонайменше 19 осіб. Серед них – дві дитини.
Госпіталізовано 38 осіб, з яких – шестеро дітей та вагітна жінка. Одна дитина, яку дістали з-під завалів, перебуває у комі. Ще 8 звернулися по медичну допомогу. З-під завалів врятовано 8 людей.
У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під'їзд. Рятувальні роботи тривають.
"Окупанти не можуть перемогти на полі бою, тож вдаються до підлого вбивства мирного населення. Після того як ворога вибили з острова Зміїний, він вирішив відповісти цинічним обстрілом цивільних об’єктів", - повідомив він.
Баканов додав, що СБУ докладе всіх зусиль, аби всі причетні до цього воєнного злочину понесли найсуворіше покарання.