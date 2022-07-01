Український борщ визнано об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО
Український борщ сьогодні було внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.
Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.
"Сьогодні, 1 липня, на 5-ому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Міністерство культури та інформаційної політики України було внесено елемент “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони", - написав він.