Ракетні удари по Одеській області: 2 липня оголосили днем жалоби

У зв'язку з трагедією, яка сталась через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації у Білгород-Дністровському районі Одеської області i призвела до загибелі людей, завтра 2 липня, в області оголошено день жалоби за загиблими.

Про це повідомляє﻿ Одеська міськрада.

"У день жалоби на всій території Одеської областi буде приспущено Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органiв місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій" , - йдеться в повідомленні.

Також рекомендовано утриматись від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.