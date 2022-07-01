Рада на час воєнного стану спростила реєстрацію народження та смерті

На територіях, де діє надзвичайний чи військовий стан, спрощено встановлення фактів народження та смерті, повідомляє Сьогодні.

Законопроект №7310 сьогодні підтримали нардепи на засіданні Верховної Ради

Законопроектом передбачається

зміни до Цивільного кодексу, які дозволять родичам, батькам чи законним представникам подавати заяву про факт смерті чи народження до будь-якого суду незалежно від місця проживання заявника;

невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.

рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржено відповідно до загального порядку Цивільного кодексу;

оскарження при цьому не зупинятиме виконання рішення суду, а заявників у цьому випадку звільнять від сплати судового збору.

Під час війни в Україні для багатьох людей актуальним стало питання грошової допомоги на поховання. Таку допомогу можуть отримати особи, які організували процес поховання померлого з огляду на те, до якої категорії осіб належав померлий.