Рада на час воєнного стану спростила реєстрацію народження та смерті

Рада на час воєнного стану спростила реєстрацію народження та смерті

На територіях, де діє надзвичайний чи військовий стан, спрощено встановлення фактів народження та смерті, повідомляє Сьогодні.

Законопроект №7310 сьогодні підтримали нардепи на засіданні Верховної Ради

Законопроектом передбачається

  • зміни до Цивільного кодексу, які дозволять родичам, батькам чи законним представникам подавати заяву про факт смерті чи народження до будь-якого суду незалежно від місця проживання заявника;
  • невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.
  • рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржено відповідно до загального порядку Цивільного кодексу;
  • оскарження при цьому не зупинятиме виконання рішення суду, а заявників у цьому випадку звільнять від сплати судового збору.

Під час війни в Україні для багатьох людей актуальним стало питання грошової допомоги на поховання. Таку допомогу можуть отримати особи, які організували процес поховання померлого з огляду на те, до якої категорії осіб належав померлий.

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