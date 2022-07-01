Валютний ринок в умовах війни: день 128-й

У перший день липня робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у середу, 29 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 67,76 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 190,84 млн. доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; операцій у євро було лише на 0,50 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 29 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на купівлю на 95,1 млн доларів: на 338 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 242,9 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торговельної сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,5797 гривень, а продають по 30,8885 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 1 липня знизився на 1388,5 млн. і склав 55800,7 млн. гривень.

Курс готівкового долара в п'ятницю знову трохи зріс порівняно з вчорашнім днем. Так, у Києві до обіду цінник на продаж готівкового «американця» піднявся до 35,60-35,62 гривень, що на 14 копійок дорожче, ніж учора. Подорожчав долар і в інших містах. Так, в Одесі сьогодні його продають по 35,53 гривень (+8 копійок до вчорашньої ціни), у Житомирі – по 35,65 гривень (+5 копійок), у Дніпрі – по 35,75-35,80 гривень (+10 -15 копійок). На 10 копійок дорожче – по 35,45 гривень – продають долар в Ужгороді.

Євро на FOREX у п'ятницю опустилось на 50 пунктів, з 1,0482 до 1,0432 долара. Сьогодні євро знижується після різкого зростання вчора, викликаного закриттям коротких позицій короткостроковими спекулянтами через кінець місяця. Ціна готівкового євро практично не змінилася порівняно з вчорашнім днем, оскільки зниження євро у світі компенсувалося незначним послабленням гривні до долара. Так, у Києві євро сьогодні продовжують продавати за 37,25-37,30 гривень.

Рубль за останню добу послабився майже на 10%. Сьогодні за долар просять 54,80–55,00 рублів. Це є результатом політики Центробанку, спрямованої на недопущення надмірного зміцнення рубля, що шкодить місцевій економіці.

Біткоїн лихоманить. Вчора ввечері його ціна спочатку опустилася до $18626 за монету, потім буквально злетіла до $20918,35, а потім знову пішла вниз. Зараз на найбільшій криптовалютній біржі Binance ціна на біткоїн знову ненадовго опустилася нижче 19000 $ за 1BTC. Число охочих купити біткоїн, як і раніше, перевищує число продавців майже у 3 рази, а найближчі великі ордери на покупку розташовані лише на рівні 15000 $.